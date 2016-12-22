Лавров рассказал об умении вести «переговоры за ланчем»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как он научился вести «переговоры за ланчем». Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Отвечая на вопрос ведущей о том, как министр ведет такие переговоры, Лавров вспомнил 1972 год и его поездку в Шри-Ланку в качестве помощника посла. «В обязанности помощника входило не только готовить почту на доклад, но и переводить. И когда посол с супругой устраивали обеды, завтраки — я сидел за столом. Я был молодой, голодный и понимал, что нужно успеть и перевести, и закусить. И успевал. В общем, там научился», — рассказал министр. Он подчеркнул, что сейчас переводчиков также кормят, однако многие из них «просят не подавать им блюда, потому что стараются сконцентрироваться на переводе».

Лавров также заявил, что спиртные напитки подаются к столу, «как это делают все, за исключением стран мусульманских». «И то не всех, в некоторых мусульманских странах тоже предлагают вино», — сказал глава МИДа. Он отметил, что во время приемов представителей ЕС и США в России им предлагают вино из Крыма.