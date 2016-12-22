В Донбассе обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Вода Донбасса».

«Сегодня ночью Донецкая фильтровальная станция снова была в зоне обстрелов. Было пробито бетонное ограждение и выбит оконный блок в здании фильтров», — указывается в сообщении.

Представитель компании сообщил «РИА Новости», что в настоящий момент станция работает в штатном режиме, в результате обстрела никто не пострадал.

Донецкая фильтровальная станция расположена возле Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В июле 2017 года станция приостановила работу из-за боевых действий, при обстрелах были повреждены линии электропередачи объекта. Тогда воду перестали подавать в город Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватую, а также поселки Верхнеторецкое, Красный Партизан, Васильевка и Крутая Балка. В феврале 2017 года работа станции также была приостановлена до 8 марта в связи с боевыми действиями.