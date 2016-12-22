Московские аэропорты отменили и задержали около 40 рейсов

В Москве оказалось отменено и задержано около 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 14:10 мск в аэропорту Шереметьево оказалось задержано 12 рейсов. В Домодедово было отменено десять рейсов, шесть самолетов было задержано. Во Внуково задержали семь рейсов и отменили три.

«Аэропорт обслуживает 600 рейсов ежедневно, поэтому задержка нескольких рейсов это не проблема, про задержку у меня нет информации», — сообщила РБК начальник центра общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.

«В зимнее время проводятся работы против обледенения — это занимает до 25 минут. Что касается отмененных и задержанных рейсов, то такой информации нет — необходимо напрямую обратиться к перевозчикам», — заявил РБК руководитель пресс-службы Домодедово Александр Власов. Он добавил, что аэропорт работает штатно, а за сутки обеспечен вылет и прилет более чем​ 500 рейсов. Видимость в районе аэродрома превышает 5 тыс. м и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов.

«Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос. В связи с этим возможны незначительные задержки в пределах 25 мин.», — пояснил Власов.

Ранее мэрия Москвы обратилась к автомобилистам в связи с продолжающимся в Москве снегопадом. Власти города попросили водителей отказаться от использования личного транспорта и предупредили об угрозе снежных заносов и гололедицы.

На прошлой неделе из-за обильного снегопада в Москве было задержано и отменено 850 рейсов. Проверку транспортного коллапса в аэропортах начала прокуратура. Кроме того, из-за снегопада и льда на взлетно-посадочных полосах, 19 самолетов «Аэрофлота» получили повреждения.