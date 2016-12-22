Гидрометцентр дал прогноз по снегопаду в Москве

В ближайшее время в Москве установится комфортная погода, а снегопад, заблокировавший местами столичные улицы, прекратится. Об этом рассказал РБК директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас температура выше нормы: днем минус 2, а ночью минус 4. В ближайшее время будет комфортная погода: снегопада не будет больше, только сегодня небольшой снежок, но не сопоставимый с тем, что было. На европейскую часть России пришел антициклон. Со вторника будет солнце и мороз: днем минус 7–9, а утром даже минус 15», — рассказал Вильфанд.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что к понедельнику на московских улицах образуется снежный слой толщиной порядка 6 см. Дорожники примут необходимые меры для ликвидации последствий снегопада. Петр Бирюков: «К утру понедельника местами может выпасть до 6 см снега. Для ликвидации последствий снегопада проводится прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем находятся уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК и объектам соцкультбыта. Продолжается вывоз снега на снегосплавные пункты». Заммэра обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила парковки, не создавать помех работе коммунальной техники.

Обильный снегопад шел в столице на прошлой неделе. С 3 по 4 февраля в городе выпало 122% от месячной нормы осадков. Снегопад стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Снег вызвал массовые пробки и перебои в работе транспорта, в связи с чем власти столицы рекомендовали москвичам сократить число поездок и отказаться от использования личного транспорта. По оценке Бирюкова, всего в столице к 7 февраля выпало 85 млн кубометров снега. Заммэра отметил, что для того, чтобы вывезти весь снег из столицы, требуется железнодорожный состав длиной с экватор Земли.