Кадыров рассказал о возвращении полицейских из Алеппо в Чечню

В Чечню из Алеппо вернулся батальон военных полицейских, обеспечивавших безопасность в сирийском городе. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Всего в Чечню из Сирии вернулись 393 военнослужащих. На церемонии встречи батальона их приветствовал замначальника главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-майор Виталий Кох. «В Чеченскую Республику прибыл личный состав батальона военной полиции Министерства обороны РФ, который в последние полтора года нес службу в сирийском городе Алеппо. На наших военнослужащих были возложены исключительно ответственные задачи, связанные с охраной важнейших объектов Минобороны РФ, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения, достижением мирного урегулирования конфликта в САР. И они с честью справились со своими служебными обязанностями!» — рассказал он.

На видео бойцам батальона вручаются государственные награды за успешную службу в Сирии.

Чеченские военные полицейские регулярно направлялись в командировки на территорию Сирии с декабря 2016 года. Так, 26 марта Кадыров сообщил о возвращении в Россию батальона военной полиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии. Позднее, в апреле, в Сирию был отправлена новая группа военных из Чечни. По словам Кадырова, военные полицейские несли службу на ротационной основе, сменяя друг друга каждые несколько месяцев.