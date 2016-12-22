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В Воронеже из-за аварии 10 тыс. человек остались без света
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В Воронеже из-за аварии 10 тыс. человек остались без света
Общество, 11 фев, 10:25
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В Воронеже из-за аварии 10 тыс. человек остались без света

После аварии на линии электропередач в Воронеже несколько районов города оказалось отключено от электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Воронежская горэлектросеть». Без света остаются более 10 тыс. человек.

В аварийной службе компании сообщили, что отключение затронуло около 400 домов на 30 улицах. Подача электроэнергии была прекращена в 8:20 мск. Электрики пообещали ликвидировать последствия аварии в течении нескольких часов.

В Центральной России после мощного снегопада и сильного ветра на прошлой неделе прошли массовые отключения электричества в ряде регионов. Электроснабжения оказались лишены по меньшей мере 60 тыс. человек. Непогода затронула Московскую, Тульскую, Пензенскую, Смоленскую, Владимирскую области и ряд других регионов.

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