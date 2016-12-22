В Подмосковье три человека погибли в результате ДТП

В Щелковском районе Подмосковья в результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла в Щелковском районе области. «В районе 33-го км Щелковского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей иностранного производства, в результате которого три человека погибли и трое получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в МВД.

Накануне в Москве легковой автомобиль наехал на пешеходов с районе Марьино. В результате инцидента были госпитализированы два ребенка.