Переизбранный президент Финляндии рассказал об отношениях с Россией

Финляндия не будет менять политику по отношению к России, заявил переизбранный президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции для иностранных журналистов. Об этом передает корреспондент РБК.

«Я не вижу каких-либо причин менять политику в отношении России.

У нас разные подходы к Украине, Крыму и санкциям», — сказал Ниинистё

Но кроме этих вопросов, есть и развитие хороших отношений, заметил он.

Отвечая на вопрос выучил ли он уже русский язык как обещал, Ниинисте на русском ответил, что «русский — очень сложный язык».

Ранее сообщалось, что Саули Ниинистё победил на президентских выборах в Финляндии, собрав 64% голосов. Таким образом, Ниинистё переизбран на второй шестилетний срок.

Саули Ниинистё, 12-й президент Финляндии, был избран на первый срок в 2012 году от правоцентристской партии «Национальная коалиция». После присоединения Крыма к России и начала конфликта на юго-востоке Украины Ниинистё, несмотря на осуждение этих событий, сохранил в большинстве прежние связи с Москвой. Одним из ключевых вопросов, которые придется решать новоизбранному президенту — это вступление страны в НАТО. Прежде Ниинистё заявлял, что Финляндия войдет в Альянс, если к нему присоединится нейтральная Швеция.