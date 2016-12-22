Волкер опроверг вероятность лишения России права вето в Совбезе ООН

По мнению представителя Госдепа по Украине, вряд ли кто-то будет пытаться лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал ограничить Россию в праве голосования

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер опроверг вероятность того, что Россия может быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН в связи с конфликтом в Донбассе, сообщает «112 Украина».

«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», — сказал Волкер. Он особо подчеркнул, что для международного сообщества «очень важно коммуницировать с Россией напрямую» для решения проблемы Украины. «Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен», — пояснил он.

О необходимости лишить Россию права вето в СБ ООН Климкин заявил в своей статье для издания «Европейская правда», посвященной завершению двухлетнего срока участия Украины в работе СБ в статусе непостоянного члена. Глава МИД Украины заявил, что «анахроничная» структура Совета Безопасности мешает его работе. «Абсолютно недопустима ситуация, когда постоянный член Совета безопасности применяет право вето, чтобы сделать неподсудной собственную агрессию против других суверенных стран (Россия заветировала две важные резолюции: о ситуации в Крыму в марте 2014 года и о создании трибунала по расследованию крушения малайзийского пассажирского лайнера МН17 в июле 2015 года)», — написал министр.

В связи с этим он заявил, что ограничить Россию в праве голосования можно с помощью ст. 27 Устава ООН, которая гласит, что в Совете Безопасности «сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования».

Россия наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией входит в число пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и наравне с ними обладает правом вето. В состав Совбеза также входят десять непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по 5 каждый год.