В 11 штатах США закрыли школы из-за гриппа

Вспышка гриппа в США и рост числа погибших от заболевания привел к закрытию ряда школ по всей стране. Власти по меньшей мере 11 штатов приняли решение временно закрыть школы из-за угрозы гриппа, сообщает FoxNews.

Экстренные меры по борьбе с гриппом коснулись штатов Айдахо, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Мичиган, Миссури, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Флорида.

По данным телеканала USA Today, с начала сезона из-за гриппа в США скончались 37 несовершеннолетних. Сезонная вспышка заболевания была зафиксирована в 49 из 50 штатов. Как отмечает FoxNews, рост смертности обусловлен тем, что распространение в Соединенных Штатах в этом сезоне получил штамм гриппа AH3N2, который особо опасен для детей и пожилых людей в возрасте от 65 лет. The Wshington Post пишет, что эпидемия гриппа в США этого года уже приближается по масштабам к пандемии свиного гриппа в 2009 году.

Ранее, 18 января, Роспотребнадзор выпустил предупреждение для россиян о повышении активности вирусов гриппа в странах Западной, Северной и Южной Европы. Так, в Великобритании с октября от гриппа погибли 93 человека.