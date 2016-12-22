Во второй тур выборов президента на Кипре вышел кандидат от коммунистов

На Кипре завершился первый тур президентских выборов. По данным экзитполов, которые приводит телеканал RIC, во второй тур голосования проходит действующий президент Никос Анастасиадис и поддержанный коммунистической партией АКЕЛ экс-министр здравоохранения Ставрос Малас.
Анастасиадис, по данным опроса, набрал от 38 до 42% голосов. За его соперника, Маласа, проголосовали от 27 до 31%. Всего свою кандидатуру на голосование выдвинули девять человек.
Второй тур выборов состоится на Кипре 4 февраля.
Голосование на выборах главы Кипра проходит в южной части острова, которую занимает признанная международным сообществом Республика Кипр. Порядка трети территории острова занимает Турецкая республика Северного Кипра, признанная лишь Турцией. Как Анастасиадис, так и Малас в качестве одного из основных пунктов своей политической программы выдвигают возобновление переговоров об объединении государства.