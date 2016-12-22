В Санкт-Петербурге прошла эвакуация из 11 торговых центров и музея

В Санкт-Петербурге прошла волна эвакуаций из торговых центров, посетители были вынуждены покинуть 11 ТЦ, сообщает «Фонтанка». Источники в правоохранительных органах сообщают о том, что причиной эвакуации стали анонимные звонки о минировании.
Звонки начали поступать в сами учреждения и правоохранительные органы около 17:00. По данным «Фонтанки», были эвакуированы «Мега Дыбенко», «Охта Молл», «Рио», ТРК «Радуга» (пр-т Космонавтов, 14), ТЦ «Июнь» (Индустриальный пр-т, 24, литер А), «Европолис» (Полюстровский пр-т, 84А) «Сити Молл» (Коломяжский пр-т, 17, корп. 1) и ряд других ТЦ. Кроме того, звонки о минировании поступили в петербургский Дом кино, кинотеатр «Родина» и музей Анны Ахматовой.
К проверке зданий были привлечены экстренные службы и кинологи с собаками. К 20:00 были проверены восемь из 11 торговых центров, взрывоопасных предметов в них обнаружено не было.
В России с сентября 2017 года идет волна анонимных сообщений о минировании общественных и административных зданий. Звонки поступают в правоохранительные органы в различных регионах страны. 12 декабря замминистра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что большая часть анонимных звонков поступала в Россию с территории Сирии. Замглавы МВД отметил, что телефонные террористы действовали также с территорий Турции, Украины, США, Канады, а также Казахстана и Узбекистана. В конце декабря 2017 года Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказания для телефонных террористов.