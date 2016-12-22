Заподозренного в разбое курсанта МВД отчислили из университета

Курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя отчислен из учебного заведения после обвинений в участии в разбойных нападениях, говорится в сообщении вуза. Молодого человека обвиняют в том, что он с друзьями грабил лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Университете МВД отметили, что если вина курсанта будет доказана, он понесет ответственность по закону. «По результатам проведенной служебной проверки курсант отчислен из образовательного учреждения, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом», — заявили в пресс-центре.

Курсант 3 курса Университета МВД был задержан 25 января. Как сообщал «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, молодой человек знакомился в интернете с геями в социальных сетях и предлагал им свидание у них дома либо на улице. На встречу курсант приходил вместе с друзьями, после чего они грабили жертв.

В марте 2017 года в Москве был задержан сотрудник ДПС, обвиненный в грабеже. Сотрудник полиции был обвинен в разбойном нападении на мужчину, в ходе которого он отобрал у потерпевшего телефон за 30 тыс. руб.