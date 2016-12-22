В Польше украинец на фуре протаранил дом с тремя детьми

В польской деревне Дорохуча, Нижнесилезское воеводство, фура въехала в жилой дом, в котором находились пять человек, включая троих детей, сообщает издание Dzennik Wschodni.
Полиция установила, что за рулем фуры находился 47-летний гражданин Украины. Он был отправлен на медицинское освидетельствование, где выяснилось, что водитель был трезв.
Как отмечает газета, в результате произошедшего фура серьезно повредила одну из стен дома. Транспортное средство протаранило стену комнаты, где спали годовалый ребенок и дети четырех и одиннадцати лет. В другой части дома находились их родители. Местные власти сообщили, что никто не пострадал.
По предварительным данным, водитель заснул за рулем. Жилой дом в результате инцидента оказался непригодным для проживания.