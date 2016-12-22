На Аляске заявили о готовности к новому импульсу в отношениях с Чукоткой

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс направил письмо губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину, в котором подтвердил готовность американских властей развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чукотки.

По словам Кийса, в конце декабря 2017 года — начале января 2018 года он встречался с губернатором штата Аляска, мэрами нескольких городов и с представителями побратимских организаций и бизнес-сообществ.

«Основной целью этих встреч стало обсуждение потенциальных возможностей для сотрудничества и придания нового импульса отношений между российским Дальним Востоком и американским штатом Аляска в сфере дипломатии, культуры, науки, образования, спорта, бизнеса, коренных народностей», — говорится в сообщении.

Генконсул отметил, что многие участники встречи заявили о желании возобновить развитие отношений между Россией и США в различных сферах жизнедеятельности.

В июле 2015 года США и Россия ввели безвизовый режим для коренных жителей Чукотки и Аляски. Само соглашение было подписано в 1989 году. Однако из-за бездействия американской стороны оно смогло заработать в двустороннем порядке лишь спустя 26 лет.