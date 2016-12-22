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Турция не пустила корабль с министром обороны Греции к спорным островам
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Турция не пустила корабль с министром обороны Греции к спорным островам
Политика, 28 янв, 17:06
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Турция не пустила корабль с министром обороны Греции к спорным островам

ВМС Турции не допустили приближения судна, на борту которого находился министр обороны Греции ​Панос Камменос, к спорным островам в Эгейском море. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на официальное заявление властей страны.

Инцидент произошел в районе островов Кардак (Имиа), принадлежность которых оспаривается Грецией и Турцией. В 1996 году на островах разбился греческий военный вертолет, жертвами крушения стали три человека. Судно с греческим министром направлялось к островам для того, чтобы возложить венок к месту их гибели.

В МВД Турции заявили, что греческое военное судно покинуло спорный район после предупреждения со стороны турецкой береговой охраны. Власти Турции особо отметили, что ВМС страны и авиация продолжает патрулирование спорной территории.

На своей странице в Twitter Камменос опубликовал сообщение о проведенной церемонии, из которого следует, что венок в память о погибших был опущен в море.

В 1996 году разногласия двух стран вокруг островов привели к росту военной напряженности и к стягиванию вооруженных сил к островам. На островах высадился турецкий спецназ. Обострение ситуации вокруг островов произошло в январе 2017 года, когда греческие военные корабли заблокировали передвижение в районе островов турецкого катера береговой обороны.

Отношения между Турцией и Грецией осложнены территориальными спорами в Эгейском море и конфликтом вокруг статуса Северного Кипра, где расположена Турецкая Республика Северного Кипра, признаваемая только властями Турции. В июле 2017 года ВМС Греции обстреляли турецкий сухогруз, заподозренный в контрабанде наркотиков.

Теги: Турция , Греция , спорные острова
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