СКР проверит сообщение об изнасиловании школьницы в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить сообщение об изнасиловании в Москве 13-летней школьницы. Ранее с заявлением о преступлении в следственные органы обратилась мать девочки.

«27 января в ряде СМИ была опубликована информация о том, что 13-летнюю девочку в Москве на так называемой «вписке» изнасиловали несколько человек. Происходящее фиксировали на видео, а после того как опубликовали запись в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении СКР. В ведомстве отметили, что по поручению Бастрыкина расследование инцидента поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, инцидент произошел в конце декабря. Девочка рассказала родителям о том, что она была изнасилована двумя сверстниками в подъезде дома после употребления алкоголя. Позднее насильственные действия в отношении несовершеннолетней были вновь совершены 20 и 21 января. Происходящее подростки снимали на видео.