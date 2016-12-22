В Ярославской области мужчина до комы избил двухлетнюю дочь сожительницы

Житель Ярославской области задержан по подозрению в избиении двухлетней дочери сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Девочку накануне вечером доставлена в больницу поселка Борисоглебский в крайне тяжелом состоянии. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы головы, тела и конечностей. Ее экстренно перевезли в одну из ярославских больниц, позже она впала в кому.

В совершении преступления заподозрили 25-летнего неработающего мужчину, сожителя матери ребенка. Ранее подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, семья считалась неблагополучной.

Возбуждено дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Следствие выясняет обстоятельства случившегося. «В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности», — говорится в сообщении.

Местное издание 76.Ru сообщает, что мать девочки ушла на работу и оставила ее дома с отчимом. Сотрудникам Следственного комитета мужчина объяснил, что таким образом «воспитывал ребенка».

28 января житель Якутии выбросил из окна второго этажа десятимесячную дочь. Младенца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.