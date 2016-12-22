Московский полицейский застрелил подозреваемого в краже
Общество, 28 янв, 13:04
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Московский полицейский застрелил подозреваемого в краже
В Москве сотрудник ГИБДД при задержании нанес смертельное ранение подозреваемому в квартирной краже. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка.
Инцидент произошел в районе 4-й улицы Марьиной Рощи. Один из пятерых подозреваемых предпринял попытку скрыться, а когда полицейский догнал его, бросился на сотрудника МВД с предметом, похожим на нож.
«Полицейский воспользовался табельным огнестрельным оружием. Проводится всесторонняя проверка по данному факту», — рассказали в пресс-службе.