Московский полицейский застрелил подозреваемого в краже

В Москве сотрудник ГИБДД при задержании нанес смертельное ранение подозреваемому в квартирной краже. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка.

Инцидент произошел в районе 4-й улицы Марьиной Рощи. Один из пятерых подозреваемых предпринял попытку скрыться, а когда полицейский догнал его, бросился на сотрудника МВД с предметом, похожим на нож.

«Полицейский воспользовался табельным ​огнестрельным оружием. Проводится всесторонняя проверка по данному факту», — рассказали в пресс-службе.