Скончался основатель крупнейшей иудейской общины США

Раввин Исайа Зелдин, основавший одну из крупнейших синагог в США Stephen Wise Temple, скончался в возрасте 97 лет. Об этом администрация синагоги сообщила на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что раввин умер дома в окружении родных вечером 26 января, сразу после наступления шаббата.

Похороны Зелдина пройдут 29 января.

Stephen Wise Temple — реформатская иудейская община, созданная в 1964 году в Лос-Анджелесе. В разные периоды считалась крупнейшей или одной из крупнейших. Названа в честь раввина Стивена Вайса, который был учителем Зелдина.