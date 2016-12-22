Премьер Индии впервые в истории официально посетит Палестину

Глава правительства Индии Нарендра Моди в середине февраля совершит турне по нескольким странам Ближнего Востока, в частности, индийский премьер впервые в истории посетит с официальным визитом Палестину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Индии.

В заявлении ведомства говорится, что Моди совершит турне с 9 по 12 февраля, в рамках которого он планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман, а также Палестину.

«Это станет первым в истории визитом премьер-министра Индии в Палестину, вторым по счету визитом Моди в ОАЭ и первым — в Оман», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Моди проведет переговоры с лидерами этих стран по вопросам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, в ведомстве рассказали, что индийский премьер выступит с речью на открытии 6-го Всемирного правительственного саммита, куда Индию пригласили в качестве почетного гостя.

В июле 2017 года Нарендра Моди стал первым премьер-министром Индии, который посетил Израиль.