На Байкале произошел пожар на турбазе

В Иркутской области в результате пожара на частной турбазе «Дарьял» пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону, передает «Интерфакс». В Минздраве сообщили о пяти пострадавших, передает ТАСС.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на острове Ольхон, который находится на озере Байкал. Загорелся двухэтажный дом, который был переделан владельцем базы для туристов. Среди пострадавших двое клиентов и один работник.



Пострадавшими были граждане Южной Кореи, мужчина и женщина. Они оба выпрыгнули из окна. Мужчина получил перелом обеих ног, а у женщины была повреждена спина. Пострадавшим сотрудником была 55-летняя россиянка, которая работала на базе поваром. Она получили ожоги 30% тела. Все пострадавшие были госпитализированы. В региональном Минздраве сообщили, что в участковую больницу доставлены четверо граждан Южной Кореи и местная жительница.



В момент пожара всего в доме находились 16 человек, а именно: восемь граждан Южной Кореи, четверо — из Китая и четверо сотрудников. О судьбе двух китайцев ничего не известно, отметили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 100 кв. м. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 20 человек и шесть единиц техники.