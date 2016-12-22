В Уссурийске на станции загорелся железнодорожный вагон

В городе Уссурийске на железнодорожной станции загорелась жилая секция рефрижераторного вагона. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Приморскому краю.

Как отмечается в сообщении, в момент пожара вагон стоял в тупике, поэтому движение поездов из-за инцидента нарушено не было. «На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в МЧС. Спасатели передали его врачам скорой помощи.

Общая площадь возгорания составляет 20 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В тушении принимают участие восемь человека и три единицы техники.