Испанский суд не разрешил Пучдемону возглавить Каталонию дистанционно

Испанский Конституционный суд постановил, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не сможет управлять страной. Об этом сообщает Reuters.



Суд решил, что он сможет приехать на присягу в парламент, чтобы стать лидером региона, если ему разрешит сделать это судья. Ранее его сторонники заявили, что Пучдемон сможет руководить Каталонией по видеосвязи.



Пучдемон находится в Брюсселе с октября 2017 года. В Испании его обвиняют в подстрекательству к мятежу, и он не может вернуться в Каталонию, опасаясь ареста. На пост главы региона его выдвинули сторонники независимости Каталонии, которые занимают большинство мест в региональном парламенте. Его назначение в пятницу, 26 января, оспорило в Конституционном суде испанское правительство. По мнению Мадрида, беглец от правосудия не может стать главой региональной администрации.

Теперь суду предстоит принять решение о том, легитимно ли выдвижение Пучдемона кандидатом на пост главы каталонского правительства. Как отмечает Reuters, по испанскому законодательству на время рассмотрения судом этого вопроса кандидатура Пучдемона должна быть отозвана. По мнению партии Пучдемона, в испанском законодательстве нет норм, которые могут запретить бывшему главы Каталонии участвовать в выборах.

Пучдемон неоднократно говорил , что готов баллотироваться на пост главы Каталонии. Его кандидатуру поддерживали три партии, а именно: Каталонская демократическая европейская партия, «Кандидатура народного единства» и партия «Левые республиканцы».

В январе депутаты каталонского парламент выбрали спикером представителя сепаратистской партии «Левые республиканцы» Роже Торрена. После этого в течении десяти дней должно состояться голосование в парламенте, на котором будет выбран глава каталонского правительства. Оно должно пройти 31 января.

Кандидата на пост главы региона выбирает спикер парламента, после того как проконсультируется с представителями партий. Новый президент Каталонии должен получить 50% голосов депутатов. В случае неудачи голосование проходит во втором раунде по принципу простого большинства. В том случаем если во втором туре парламент не сможет выбрать главу правительства, спикер должен представить новую кандидатуру. Всего процесс выбора президента может продолжаться два месяца. Если в этот срок глава Каталонии не будет назначен, то парламент распускается и проводятся его перевыборы.

Перед началом первого раунда голосования кандидат в президенты Каталонии должен лично прибыть в парламент, чтобы рассказать о своей программе и принять участие в дебатах. Дистанционного присутствия регламент не предполагает.