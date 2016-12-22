В МВД рассказали о хлопке в жилом доме в Москве после попытки суицида
Общество, 00:13
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В МВД рассказали о хлопке в жилом доме в Москве после попытки суицида
В Москве в жилом доме произошел хлопок, когда один из его жильцов хотел покончить с собой. Об этом сообщили в столичном управлении МВД, передает «РИА Новости».Как отмечается в сообщении, инцидент произошел вечером в доме №4 по улице Угловой Тупик, которая находится между метро «Савеловская» и «Менделеевская». В МВД рассказали, что причиной хлопка стала легковоспламеняющейся жидкость.
Эвакуация жильцов дома не проводилась. По факту произошедшего проводится проверка.
Телеканал «Пятый» сообщает, что жилец квартиры, где произошел хлопок, был госпитализирован в ожоговое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.