Генсек ООН назвал Африку ключом к решению мировых проблем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Африканский континент является ключом к решению мировых проблем. Об этом он сказал после подписания договора между ООН и Африканским союзом в столице Эфиопии Аддис-Абеба, сообщается на сайте Организации объединенных наций.



«Международное сообщество не достигнет успехов в развитии, если Африка не преуспеет в своем», — сказал Гутерриш. Он отметил, что страны мира не смогут гарантировать безопасность, пока Африка не справится со своими конфликтами, и, прежде всего, не будет предпринимать много усилий по их предотвращению и урегулированию. «Мы будет стоять плечом к плечу с Африканским союзом, уважать мнение африканского руководства в ходе решения проблем континента и поможем им», — подчеркнул генсек ООН. Он отметил, что в африканских странах замечен прогресс в соблюдении прав человека.



«Сегодня мы говорим о миграции. Я всегда видел, что африканские страны открывают свои двери для мигрантов и беженцев», — заявил Гутерриш. Он посоветовал другим государствам брать с Африки пример.

В субботу, 27 января, ООН и Африканский союз подписали соглашение об усилении партнерства между организациями в области мира и безопасности. Кроме того, оно позволяет Организации Объединенных Наций и Союзу лучше осуществлять миротворческую деятельность. Договоренность о подписании соглашения была достигнута в апреле 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

