В Домодедово задержали женщину с алмазами на 8 млн руб.

В столичном аэропорту Домодедово была задержана 54-летняя женщина, у которой были найдены алмазы на общую стоимость 8 млн руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пятницу, 26 января, но ведомство сообщает о нем в cубботу, 27 января. Жительница Московской области была задержана в зале вылета. Она собиралась сесть на самолет рейса «Москва — Тель-Авив». Сотрудники правоохранительных органов изъяли у нее алмазы массой почти 437 карат.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга) и по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей).