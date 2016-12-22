Стив Уинн ушел с поста в Республиканской партии после секс-скандала

Основатель и исполнительный директор Wynn Resorts, миллиардер и инвестор в казино Стив Уинн ушел со своего поста председателя финансового комитета Национального комитета Республиканской партии США. Об этом заявила председатель комитета Ронна Ромни МакДэниел, пишет Politico. Об его отставке объявлено после публикации The Wall Streert Journal, в которой сообщается об обвинениях в домогательствах, которые выдвинули против миллиардера сотрудники Wynn Resorts.
«Сегодня (27 января, — прим.РБК) я принимаю отставку Стива Винна с поста председателя финансового Национального комитета», — заявила МакДэниел.
В пятницу, 26 января, газета The Wall Streert Journal написала, что десятки сотрудников глобального оператора казино Wynn Resorts и люди из других компаний сообщили, что директор заставлял их вступать с ними в сексуальную связь. В пример издание приводит рассказ маникюрши, которая в 2005 году была приглашена в кабинет миллиардера. Уинн заставил ее вступить с ним в связь и заплатил ей $7,5 млн после того, как женщина хотела отправить подробный отчет о случившемся в отдел кадров Wynn Resorts.
В свою очередь Уинн обвинения опровергает. «Мысль о том, что я когда-либо приставал к женщинам, является нелепостью», — сказал он. По его мнению, обвинения в домогательствах сфабрикованы его бывшей женой Элейн Уинн, с которой миллиардер до сих пор судится после развода.