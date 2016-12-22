Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает «Интерфакс».

«Глава российского государства подчеркнул, что итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа», — сказано в сообщении.

Также Путин отметил «принципиальную» позицию Земана, выступающего за развитие российско-чешских отношений.

Милош Земан защитил свое право остаться президентом страны 27 января. После подсчета 95% голосов избирателей он заручился поддержкой 52%, обойдя соперника Иржу Драгоша (набрал 47,8%). Иржа Драгоша лишился математических шансов догнать своего конкурента и уже признал свое поражение.

Переизбранный чешский президент занимает жесткую позицию, выступая против притока в страну мигрантов из стран Азии и Африки. Также Земан критиковал политику санкций в отношении России и говорил о необходимости развивать отношения с Москвой и Пекином.