В Волгоградской области в одном из жилых домов взорвался газ

В одном из жилых домов города Волжского (Волгоградская область) взорвался газ. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение об аварии поступило экстренным службам в 17:49 (совпадает с мск). «В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в городе Волжском по улице Пушкина произошел взрыв бытового газа без последующего горения и видимых обрушений», — сказано в сообщении.
В результате аварии никто не погиб, но есть пострадавшие. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, ранения получил один человек — хозяйка квартиры. Жильцы двух подъездов были эвакуированы.
Ранее, в мае 2017 года, при взрыве в одном из жилых домов Волгограда погибли четыре человека. По данным следствия, авария произошла при несогласованной попытке подключить торговый павильон к сетям водоснабжения и водоотведения жилого дома. Владельцы павильона наняли работника, который при проколе грунта повредил газовую трубу.