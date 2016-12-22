Полиция Кельна остановила прокурдскую демонстрацию

В немецком Кельне ​полиция распорядилась раньше времени прекратить демонстрацию курдов, выступающих против операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщает Spiegel.

«Сотрудники безопасности преждевременно остановили акцию протеста в центре города, после того как в толпе появилось множество баннеров с запрещенными символиками», — сказано в сообщении.

По данным издания, ряд протестующих пронесли флаги «Рабочей партии Курдистана», являющейся в Германии запрещенной организацией. Также на баннерах были лозунги ​«Остановите войну Эрдогана», «Мир для Африна». «Протестующие призывали положить конец жестокому нападению турецких военных», — отмечает издание.

Кроме того, полиция задержала двух человек По официальным данным, в протестах участвовало около 14 тыс. человек, в общей сложности ожидалось более 20 тыс. демонстрантов.

Военная операция Турции под названием «Оливковая ветвь» стартовала в Африне 20 января. В Анкаре полагают, что расположенные на севере Сирии курдские военные формирования связаны с запрещенной в Турции «Pабочей партией Курдистана» и представляют угрозу для страны. Армии удалось занять несколько приграничных населенных пунктов.