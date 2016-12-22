В Серпухове на нефтебазе загорелся резервуар с топливом
Общество, 27 янв, 17:28
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В Серпухове на нефтебазе загорелся резервуар с топливом
В подмосковном Серпухове на нефтебазе загорелся резервуар с топливом, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, информация о пожаре поступила экстренным службам в 15:30. Инцидент произошел на 2-ой улице Новоселок, дом 10 (по этому адресу находится ЗАО «Рос-Трейд» Серпуховская нефтебаза).
В 16:44 пожар удалось локализовать. «Сейчас резервуар залит пенообразователем, ждем объявления о полной ликвидации возгорания», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.