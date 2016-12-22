Умер журналист и экс-депутат Госдумы Борис Резник
Общество, 27 янв, 17:24
0
Умер журналист и экс-депутат Госдумы Борис Резник
Журналист, секретарь Союза журналистов России (СЖР) Борис Резник скончался в возрасте 77 лет. Об этом говорится на сайте организации.
Борис Резник
«Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики», — сказано в сообщении.
Резник работал в «Вечерней Москве», «Московском комсомольце» и «Известиях», также писал для журнала «Огонек». Был награжден премией Союза журналистов СССР и Союза журналистов России «Золотой гонг». Кроме того, журналист был депутатом Госдумы с третьего по шестой созывы.