В Германии назвали санкции ЕС против России «мертвой лошадью»

Премьер-министры федеральных немецких земель Саксония-Анхальт и Тюрингия призвали Европейский союз смягчить санкции против России. Об этом сообщает газета Die Zeit.

По словам премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова, антироссийские санкции ЕС — это «мертвая лошадь, на которой нельзя ездить верхом». По его словам, проблемы на юго-востоке Украины не могут быть решены «символической политикой», за которую расплачиваются предприятия в Германии. Премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хаселов также предложил поэтапное смягчение санкций.

Министерство финансов США 26 января расширило антироссийские санкции. В санкционный список вошли россияне и компании, которые участвовали в поставке газовых турбин Siemens в Крым, а также компании, которые, по данным источников РБК, поставляют сырье из Донбасса в Россию.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение американского Минфина и поблагодарил госсекретаря США Рекса Тиллерсона за усиление ограничений в адрес России. В российском МИД назвали «надуманным» предлогом, под которым Вашингтон расширил санкции против Москвы и сочли эти действия «попытками оказать давление» на Россию. В Минфине ответили, что правительство США придерживается территориальной целостности Украины, а санкции будут действовать до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.