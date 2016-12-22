В ДТП на западе Грузии погибли шесть человек

Водитель и пять пассажиров погибли в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом у въезда в Рикотский тоннель в регионе Имеретия в Грузии. ДТП произошло в ночь на 27 января, сообщает агентство Newsgeorgia со ссылкой на МВД республики.

Пять человек скончались на месте. Среди погибших есть двое детей. Один из пострадавших пассажиров легковушки был доставлен в больницу города Хашури, но его жизнь не удалось спасти.

По данным министерства, выехавший на встречную полосу трейлер столкнулся с легковым автомобилем. Сотрудники полиции уже задержали водителя трейлера.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 7 ст. 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение смерти двух или более человек).