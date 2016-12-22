На юге Москвы при пожаре погиб человек

Человек погиб при пожаре в одном из жилых домов в столичном районе Нагатино-Садовники. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу улица Академика Миллионщикова, д. 7, корп. 2 поступило в экстренные службы в 08:34 мск. Пожар возник в квартире на седьмом этаже жилого девятиэтажного дома. Пожар был локализован в 08:59 мск и потушен в 09:01 мск. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожарным также удалось спасти одного человека из огня.

Ранее один человек погиб при пожаре в районе Сокол на северо-западе Москвы. Загорелась квартира на шестом этаже 12-этажного дома по адресу: Волоколамское шоссе, д. 15/22. Пожар был потушен в 04:01 мск, также удалось спасти одного ребенка.