Названы десять территорий для проведения пробной переписи населения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2018 году пробной переписи населения, в нем определены десять территорий. Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был внесен Минэкономразвития. Пробная перепись населения будет проводиться в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» в Республике Саха (Якутия), Алеутском районе Камчатского края, городском округе Минусинск Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, в Великом Новгороде. Также перепись пройдет в поселке городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, в столичном районе Свиблово и в муниципальном округе Княжево в Санкт-Петербурге.

Пробная перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, охват населения составит около 550 тыс. человек. «Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде», — указывается в справке к документу. Результаты проведения пробной переписи позволят оптимизировать весь комплекс работ в преддверии всероссийской переписи 2020 года.

«Подготовка и проведение пробной переписи населения будут финансироваться в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», — отмечается в справке к распоряжению.