В Канаде задержали мужчину за угрозы премьеру в Twitter
Политика, 07:29
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В Канаде задержали мужчину за угрозы премьеру в Twitter
В Канаде полиция задержала мужчину, который угрожал премьеру страны Джастину Трюдо в Twitter. Об этом сообщает CBS.
Житель провинции Альберта публиковал угрозы в своем личном аккаунте. К настоящему моменту, отмечает телеканал, страница мужчины в социальных сетях заблокирована. 19 января он был задержан.
Позднее его отпустили из полиции, однако мужчине запретили приближаться или как-либо пытаться выйти на контакт с премьер-министром и пользоваться социальными сетями. В полиции отметили, что ранее мужчина обвинялся в неосторожном обращении с огнестрельным оружием. Тогда его приговорили к условному заключению на срок шесть месяцев и запретили на 10 лет владеть огнестрельным оружием.