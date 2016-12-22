При пожаре на северо-западе Москвы погиб человек
Общество, 06:45
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При пожаре на северо-западе Москвы погиб человек
В результате пожара на северо-западе Москвы, в районе Сокол, погиб один человек, говорится в сообщении МЧС. Из сгоревшей квартиры удалось спасти ребенка.
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе, д. 15/22 поступило спасателям в 03:15. Загорелась квартира на шестом этаже 12-этажного дома. В 4:01 пожар был ликвидирован. «Сложность тушения стала следствием сильной захламленности помещения», — отметили в МЧС.
«Из квартиры спасен ребенок, передан наряду скорой медицинской помощи. К сожалению, есть информация об одном погибшем», — добавили в пресс-службе ведомства.
В Пермском крае в ночь на 27 января при пожаре в жилом доме погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.