В центре Амстердама произошла стрельба

В центре Амстердама, на улице Гроте ​Виттенбургерстраат произошла стрельба, один человек погиб. Об этом в Twitter сообщила городская полиция.

По данным полиции, в результате стрельбы один человек погиб, еще двое были ранены. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Как сообщает газета Telegraaf, погибший — подросток, инцидент произошел на детской площадке. Издание со ссылкой на очевидцев утверждает, что преступников было несколько, на них были надеты маски.

На место происшествия стянуты силы полиции и экстренные службы, к эвакуации пострадавших был привлечен вертолет. Очевидцы опубликовали в Twitter фотографии с места стрельбы.

В середине декабря полиция в Амстердаме открыла огонь в аэропорту по человеку, который был вооружен ножом. Мужчина выжил и был госпитализирован. В полиции опровергли версию теракта.