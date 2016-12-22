Трамп назвал себя чирлидером США

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на экономическом форуме в Давосе, что он стал чирлидером для своей страны. Об этом сообщает CNS News.

«Я думаю, что любой, кто представляет компанию или страну, должен стать ее чирлидером, в противном случае то, что вы делаете, не сработает», — считает президент США.

Трамп добавил, что для него легко быть чирлидером, потому что он любит свою страну и считает, что дела у США «идут очень хорошо».

До избрания на пост президента Соединенных Штатов Трамп заявлял в интервью CBS, что стране нужен вдохновитель, чирлидер, лицо нации. «Президент [США Барак] Обама — плохой чирлидер. На самом дел​е я думал, что он будет хорошим, отличным болельщиком», — заключил Трамп.

Чирлидер — участник команды танцовщиков, которые поддерживают спортивные команды во время матчей и подбадривают болельщиков.