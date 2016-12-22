Граждане КНДР пострадали при нападении в хостеле в центре Москвы

В результате нападения, произошедшего в хостеле в центре Москвы, пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел в здании, расположенном в Мукомольном проезде. «Неизвестные причинили телесные повреждения четырем гражданам, после чего скрылись. Пострадавшие обращались в медицинское учреждение», — рассказал собеседник.

По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Источники в МВД и территориальном отделении полиции сообщили РБК, чт​о пострадавшие — граждане КНДР, и их было пятеро. Один отказался от госпитализации, двое доставлены в больницы с черепно-мозговыми травмами, еще у одного — огнестрельное непроникающее ранение. Также у них диагностированы ушибы​ и гематомы. Отмечается, что один из пострадавших был пьян.

Нападавшие, о которых ничего не известно, были вооружены и произвели несколько выстрелов.