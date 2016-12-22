В Челябинской области полиция завела два дела о краже биткоинов

​Полиция Челябинской области возбудила два уголовных дела о краже биткоинов. Об этом заявил начальник регионального ГУ МВД Андрей Сергеев, сообщает портал «Челябинск сегодня».

Дела возбуждены по ст. 161 УК РФ (грабеж).

В обоих случаях были похищены электронные устройства, где хранилась криптовалюта. Какой ущерб был причинен обладателям биткоинов, не сообщается. «Вопрос оценки криптовалют очень сложный», — пояснил Сергеев.

В Санкт-Петербурге 22 января из-за продажи биткоинов было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщило управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.​ Подозреваемый был задержан.

К полицейским аэропорту Пулково обратился 27-летний житель Краснодара. Он заявил, что его обманул мужчина, представившийся продавцом криптовалюты, которого он нашел в одной из соцсетей. 42-летний злоумышленник убедил мужчину в том, что он продает биткоины по цене ниже рыночной. При встрече в аэропорту продавец предоставил ему данные своего криптовалютного кошелька на бумаге. Покупатель перевел ему 1,5 млн руб. После этого биткоины на счет ​покупателя так и не поступили.