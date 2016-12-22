Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

Испанское правительство объявило посла Венесуэлы Марио Исею персоной нон грата и распорядилось о его высылке в ответ на аналогичное решение Каракаса. Об этом сообщил официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго, пишет газета La Vanguardia.

«Мы хотим сохранить отношения, основанные на сотрудничестве, и мы сделаем все, чтобы это было так», — сказал де Виго. При этом он добавил, что считает неприемлемыми высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро в отношении испанского премьера Мариано Рахоя.

На то чтобы покинуть страну, венесуэльскому дипломату отвели 72 часа. Источники газеты в МИД Испании подтвердили, что посол получил уведомление.

Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса накануне, 25 января. Как сообщал Reuters, Каракас обвинил испанское правительство в «агрессии» и «подталкивании» Евросоюза к новому пакету санкций против Венесуэлы. ​«Мариано Рахой, вставай на четвереньки, мой друг, потому что народ [Венесуэлы] собирается избить тебя», — заявил Мадуро на митинге в Каракасе.

ЕС ввел новые санкции против Венесуэлы 22 января. В список вошли еще семь высокопоставленных представителей властей страны, которым отныне запрещен въезд в страны Евросоюза, а подконтрольные им активы на территории сообщества должны быть заморожены.