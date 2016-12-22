Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,51 56,00 EUR Нал. 70,15 69,49 USD Бирж. 56,28 +0,35 EUR Бирж. 69,79 +0,42 USD ЦБ. 55,83 -0,10 EUR ЦБ. 69,61 +0,15 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 10920,66 -219,34 MOEX 2295,26 -1,07% RTS 1286,70 -1,87% Brent 70,49 +0,64% DJIA 26608,17 +0,82% Nasdaq 7502,50 +1,23% FTSE 7665,54 +0,65%
ООН назвала страны с наибольшим сокращением населения к 2050 году
Лента новостей
В центре Амстердама произошла стрельба 26 янв, 23:21, Общество В МИД отказались высылать граждан КНДР из страны по требованию США 26 янв, 23:10, Политика WSJ узнала о домогательствах «игорного магната» Стива Уинна к сотрудникам 26 янв, 23:00, Общество МИД увидел в новых американских санкциях «иллюзии» Вашингтона 26 янв, 22:47, Политика Польша назвала условия изменений в импорте российского газа 26 янв, 22:41, Экономика ПСБ оспорит сделки по покупке облигаций за день до санации 26 янв, 22:41, Финансы Полиция признала смерть канадского миллиардера и его жены убийством 26 янв, 21:57, Общество «Пионер» прекратит показ «Смерти Сталина» 26 янв, 21:56, Общество РФС подал жалобу в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии 26 янв, 21:48, Спорт Бастрыкин счел нападения в школах следствием халатности 26 янв, 21:45, Общество ЦБ захотел получить право вводить представителей в «подозрительные» банки 26 янв, 21:41, Финансы «Лаборатория Касперского» ответила «Медузе» о связях компании с ФСБ 26 янв, 21:40, Общество Прокуратура Москвы вынесла предупреждение из-за акции Навального 26 янв, 20:52, Политика В Госдуме сравнили новые санкции США с назойливыми мухами 26 янв, 20:47, Политика МОК опубликовал правила поведения на Олимпиаде для российских спортсменов 26 янв, 20:40, Общество ФАС проверит Альфа-банк из-за подозрений в переманивании клиентов 26 янв, 20:35, Финансы Агентство «Эксперт РА» резко понизило рейтинг банку «Возрождение» 26 янв, 20:33, Финансы Экс-главу Татфондбанка перевели под домашний арест 26 янв, 20:21, Общество Легкий старт: как сделать первые шаги в бизнесе 26 янв, 20:01, РБК и Сбербанк Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo 26 янв, 20:00, Бизнес Суд арестовал одного из лидеров секты «бога Кузи» 26 янв, 19:59, Общество Саакашвили заявил о возобновлении акций протеста против Порошенко 26 янв, 19:47, Политика Россия не увидела «новых аргументов» Украины в споре за $3 млрд 26 янв, 19:33, Экономика Участники поставки турбин Siemens в Крым подпали под санкции США 26 янв, 19:31, Бизнес Кинотеатр «Пионер» продолжит показ «Смерти Сталина» после визита полиции 26 янв, 19:29, Общество Лыжник Устюгов обратился в МОК с просьбой объяснить недопуск на Олимпиаду 26 янв, 19:19, Общество «ВымпелКом» перевел больше половины сотрудников на удаленную работу 26 янв, 19:12, Технологии и медиа Moody's рассказало о рисках из-за нового механизма санации банков 26 янв, 19:09, Финансы
ООН назвала страны с наибольшим сокращением населения к 2050 году
Общество, 26 янв, 15:20
0
ООН назвала страны с наибольшим сокращением населения к 2050 году

В ООН назвали страны, в которых к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения. К ним относятся Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина. Об этом говорится в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) Организации Объединенных Наций «Перспективы мирового народонаселения», который размещен на сайте ООН.

По данным организации, население Земли в 2017 году составило 7,6 млрд человек. В ООН отметили, что каждый год прирост составляет 83 млн человек. В ООН прогнозируют рост жителей планеты по меньшей мере до 205​0 года. В организации отметили, что в десяти странах к этому времени, напротив, заметно сократится население.

Как отмечается в сообщении, в Болгарии в 2017 году проживало 7 млн человек. К 2050 году численность населения сократится до 5,4 млн человек. Такие же цифры приводятся по Хорватии. В 2017 году в Латвии проживало 1,9 млн человек. В ООН полагают, что к 2050 году в стране останется 1,5 млн. Для Литвы эксперты составили прогноз с падением населения с 2,8 млн человек до 2,4 млн в 2050 году.

По данным ООН, к 2050 году поляков будет меньше на 6 млн человек. Население Польши упадет с 38,1 млн до 32,3 млн. Для Молдавии эксперты ООН предсказали падение на 1 млн человек, до 3,2 млн. Румынов станет меньше на 3,3 млн человек, с 19,6 млн в 2017 году до 16,3 млн к 2050 году. В Сербии прогнозируется падение населения к 2050 году более чем на 1 млн, с 8,7 млн человек до 7,4 млн.

В ООН отметили, что в 2017 году население Украины составило 44,2 млн человек. По прогнозам организации, к 2030 году украинцев станет меньше на 3 млн — до 41,2 млн человек, а к 2050 году население страны сократится до 36,4 млн человек.

Демографический спад ООН также предсказала для России. По данным организации, в 2017 году в стране проживало 143,9 млн человек. К 2030 году численность населения сократится до 140,5 млн человек, а к 2050-му — до 132,7 млн.

По данным Росстата, в России с января по сентябрь 2017 года естественная убыль населения составила 106,2 тыс. человек, тогда как по итогам первых семи месяцев 2016 года число родившихся превысило число умерших на 18,2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна столкнулась с «падением рождаемости». По его словам, с 2015 по 2020 год «входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века».

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в стране одной из тяжелейших в мире, предупредив, что в ближайшие пять-шесть лет Россия будет ежегодно терять примерно по 800 тыс. человек, относимых статистикой к трудоспособному населению.

Теги: население , демографические показатели
Главное
МИД увидел в новых американских санкциях «иллюзии» Вашингтона Политика
Материалы по теме
Минтруд сообщил о невозможности увеличить население за счет рождаемости Общество
За три квартала 2017 года население Украины сократилось на 150 тыс. Общество
Литва и Латвия возглавили список теряющих население стран Евросоюза Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.