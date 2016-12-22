ООН назвала страны с наибольшим сокращением населения к 2050 году

В ООН назвали страны, в которых к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения. К ним относятся Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина. Об этом говорится в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) Организации Объединенных Наций «Перспективы мирового народонаселения», который размещен на сайте ООН.

По данным организации, население Земли в 2017 году составило 7,6 млрд человек. В ООН отметили, что каждый год прирост составляет 83 млн человек. В ООН прогнозируют рост жителей планеты по меньшей мере до 205​0 года. В организации отметили, что в десяти странах к этому времени, напротив, заметно сократится население.



Как отмечается в сообщении, в Болгарии в 2017 году проживало 7 млн человек. К 2050 году численность населения сократится до 5,4 млн человек. Такие же цифры приводятся по Хорватии. В 2017 году в Латвии проживало 1,9 млн человек. В ООН полагают, что к 2050 году в стране останется 1,5 млн. Для Литвы эксперты составили прогноз с падением населения с 2,8 млн человек до 2,4 млн в 2050 году.



По данным ООН, к 2050 году поляков будет меньше на 6 млн человек. Население Польши упадет с 38,1 млн до 32,3 млн. Для Молдавии эксперты ООН предсказали падение на 1 млн человек, до 3,2 млн. Румынов станет меньше на 3,3 млн человек, с 19,6 млн в 2017 году до 16,3 млн к 2050 году. В Сербии прогнозируется падение населения к 2050 году более чем на 1 млн, с 8,7 млн человек до 7,4 млн.



В ООН отметили, что в 2017 году население Украины составило 44,2 млн человек. По прогнозам организации, к 2030 году украинцев станет меньше на 3 млн — до 41,2 млн человек, а к 2050 году население страны сократится до 36,4 млн человек.

Демографический спад ООН также предсказала для России. По данным организации, в 2017 году в стране проживало 143,9 млн человек. К 2030 году численность населения сократится до 140,5 млн человек, а к 2050-му — до 132,7 млн.

По данным Росстата, в России с января по сентябрь 2017 года естественная убыль населения составила 106,2 тыс. человек, тогда как по итогам первых семи месяцев 2016 года число родившихся превысило число умерших на 18,2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна столкнулась с «падением рождаемости». По его словам, с 2015 по 2020 год «входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века».

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в стране одной из тяжелейших в мире, предупредив, что в ближайшие пять-шесть лет Россия будет ежегодно терять примерно по 800 тыс. человек, относимых статистикой к трудоспособному населению.