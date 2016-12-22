ФАС начала проверку условий конкурса по продаже аэропорта Иркутска

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало расследование в связи с участием холдинга «Новапорт» в подготовке условий конкурса по продаже аэропорта Иркутска, сообщил «Интерфакс».

С просьбой провести проверку в местное управление антимонопольной службы обратился депутат Законодательного собрания Иркутской области и руководитель представительства UC Rusal в регионе Александр Балабанов. Запрос касается участия в подготовке конкурсной документации компании «ИркутскАэроИнвест», которая была создана в феврале 2017 года «Корпорацией развития Иркутской области» и «Новапорт Иркутск» (входит в холдинг «Новапорт» Романа Троценко).

Представитель «Новапорта» отказался от комментариев. В иркутском УФАС пока не ответили на запрос РБК. Представитель UC Rusal перенаправил вопросы в «Базэл» (группа Олега Дерипаски, которая в том числе контролирует аэропортовый холдинг «Базэл-аэро»). В пресс-службе «Базэла» также пока не ответили на запрос РБК.

Конкурс по выбору инвестора для иркутского аэропорта обсуждается с 2015 года, когда аэропорт стал собственностью региона. В конце июня 2017 года правительство Иркутской области определило схему финансирования строительства нового аэропорта, которое оценивается в $2 млрд.