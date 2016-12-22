Левада-центр рассказал об оптимистичных ожиданиях россиян от 2018 года

Большинство россиян (63%) смотрят в наступивший 2018 год с надеждой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

С неуверенностью в будущее смотрят 18%, с тревогой — 16%, еще 4% затруднились ответить.

При этом 58% респондентов ожидают, что для них и их семьи год будет спокойным, а 33% полагают, что их ждет напряженное время.

В то же время 59% опрошенных считают, что для российской экономики год будет напряженным. В 2016 году такой точки зрения придерживались 81% респондентов.

По мнению 58% опрошенных, напряженным год будет у страны в политической сфере. Два года назад о таких предчувствиях заявляли 71% собеседников социологов.

Опрос проводился 19–23 января. Его участниками стали 1600 человек в 48 регионах.

В октябре 2017 года ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым более 40% россиян считают, что самые тяжелые времена впереди, а 21% опрошенных уверены, что они уже наступили.