В ДТП на трассе в Крыму погибли три человека

На трассе Джанкой — Симферополь в Крыму при столкновении микроавтобуса Volkswagen LT и легкового автомобиля Kia Cerato погибли три человека и пять пострадали. В результате аварии легковушку разорвало на две части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение об аварии поступило спасателям 5:30 по местному времени (совпадает с московским). Согласно предварительной информации, водитель Kia Cerato на скользкой дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом, ехавшим в сторону Симферополя.

Видео: Главное управление МЧС России по Республике Крым

По словам начальника республиканского МЧС Сергея Шахова, водитель Kia Cerato использовал изношенные летние автошины, что также могло оказаться причиной ДТП. При этом на заднем стекле автомобиля было указано, что он передвигается на шипованных шинах.

Помимо этого спасатели обнаружили на месте аварии спидометр легковушки, который зафиксировал скорость в момент столкновения — 100 км/ч.

Пострадавшие направлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Личности погибших устанавливаются.