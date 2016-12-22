Депутаты в Кунцево предложили обсудить на референдуме памятник президенту

Депутаты муниципального совета столичного района Кунцево проголосовали за проведение районного референдума по вопросу установки памятника президенту России.

Как рассказал РБК один из депутатов, представитель партии «Яблоко» Денис Шендерович, вопрос обсуждался с жителями района, и было принято решение, что памятник будет посвящен собирательному образу первого лица, который гарантирует свободу.

«Это будет памятник конкретной должности — типа памятника неизвестному солдату», — добавил Шендерович.

Он добавил, что теперь согласие на референдум должен дать глава муниципального образования Василий Кудряшов.

Ранее Шендерович на своей странице в Facebook сообщил, что независимые муниципальные депутаты выступают за проведение районных референдумов, однако встречают противодействие со стороны представителей исполнительной власти и депутатов от «Единой России».

«Это получается, что Глушков, Анохина и Арсентьева (депутаты «Единой России») против памятника президенту РФ?» — задался вопросом Шендерович.

Среди вопросов, которые в Кунцево хотят вынести на референдум, есть также идея запрета на новое строительство в зонах санитарной охраны реки Москвы, реконструкции кинотеатра, внесения изменений в Генеральный план в части дорожного строительства.