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В ДТП с грузовиком в Тульской области пострадали шесть человек
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В ДТП с грузовиком в Тульской области пострадали шесть человек
Общество, 10:21
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В ДТП с грузовиком в Тульской области пострадали шесть человек

В Тульской области в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика МАЗ погиб один человек, шесть получили ранения. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

ДТП произошло на 235-м км трассы «Дон». Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевернулся и съехал в кювет. В МВД уточнили, что пострадавшие получили различные травмы, однако их жизни ничего не угрожает.

Замначальника пресс-службы УМВД по региону Сергей Сергейчев сообщил, что микроавтобус въехал в заднюю часть МАЗа, передает «РИА Новости». Источник агентства в экстренных службах отметил, что четверо пострадавших — граждане Украины, проживающие в Луганской области.​ Все пострадавшие госпитализированы.

Теги: ДТП , Тульская область , микроавтобус
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