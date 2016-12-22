В ДТП с грузовиком в Тульской области пострадали шесть человек

В Тульской области в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика МАЗ погиб один человек, шесть получили ранения. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.



ДТП произошло на 235-м км трассы «Дон». Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевернулся и съехал в кювет. В МВД уточнили, что пострадавшие получили различные травмы, однако их жизни ничего не угрожает.



Замначальника пресс-службы УМВД по региону Сергей Сергейчев сообщил, что микроавтобус въехал в заднюю часть МАЗа, передает «РИА Новости». Источник агентства в экстренных службах отметил, что четверо пострадавших — граждане Украины, проживающие в Луганской области.​ Все пострадавшие госпитализированы.